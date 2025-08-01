الحريري: وحده الجيش الضامن لأمن الحدود وحامي السيادة والإستقلال

كتب الرئيس سعيد الحريري على "إكس": "في عيده الثمانين، تحية تقدير ووفاء للجيش اللبناني، قيادةً وضباطًا وجنودًا، إذ يبقى في ظل الظروف الاستثنائية، التي يمر بها البلد، وحده الضامن لأمن الحدود، وحامي السيادة والاستقلال والسلم الاهلي، وموضع ثقة اللبنانيين في مواجهة اي فتنة".