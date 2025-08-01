بهاء الحريري: لحصر السلاح بيد الجيش الضامن الوحيد للإستقرار

كتب بهاء الحريري على "اكس": "في العيد الثمانين للجيش اللبناني، نحتفي بالمؤسسة التي تجسد الوحدة الوطنية، والشرف، والتضحية، والوفاء. إن السيادة الحقيقية تقتضي بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وأن يكون السلاح حصرًا بيد جيشنا. فهذا هو السبيل الوحيد إلى لبنان قوي ومستقر".



