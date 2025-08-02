حريق عين الحور - الشوف يهدد الكنيسة والمنازل والأهالي يناشدون المعنيين التحرك

تواصل عناصر الدفاع المدني بمساعدة الأهالي جهودها لإطفاء الحريق الكبير الذي اندلع ظهر أمس في عين الحور – الشوف والتهم أحراج الجبل القريب من البلدة.



واليوم، لامست ألسنة اللهب كنيسة السيدة والمنازل. وناشدت البلدية والأهالي جميع المعنيين التحرّك سريعًا لمساعدة عناصر الدفاع المدني ومحاصرة النيران.