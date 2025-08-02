قرار من الوزير ناصر الدين بإقفال مركز تجميل

اصدر وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قرارًا بإقفال مركز تجميل في محلة صفير - حارة حريك، بعدما تبين في الكشف الميداني أن المركز يقوم بأعمال طبية من دون وجود طبيب اختصاصي ومن دون ترخيص قانوني من وزارة الصحة العامة.