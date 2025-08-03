مصادر للـLBCI تنفي المعلومات عن عملية خطف في الحمرا... اليكم التفاصيل

نفت ثلاثة مصادر للـLBCI، المعلومات التي تحدثت عن عملية خطف في الحمرا، مشيرة الى أن أحد المواطنين الأميركيين الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة ودخل سابقا الى اسرائيل، كان موجودا في الضاحية الجنوبية في 23 تموز الفائت، فتم الاشتباه به من قبل اللجنة الأمنية في حزب الله التي أوقفته لبعض الوقت ودققت باسمه ومهمته.



ولفتت المصادر الى أن اللجنة الأمنية في حزب الله طلبت من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي استلامه ومن ثم تم اطلاقه وعاد الى مكان اقامته وأكمل حياته بشكل طبيعي.

وفي ما يلي جواز السفر الخاص بالمواطن الأميركي الذي حصلت معه الحادثة:





