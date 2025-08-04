مخزومي في 4 آب: نحن أمام فرصة جدية ليكمل القضاء اللبناني عمله... ونتعهد بأن نلاحق هذه القضية

خمسة أعوام مرّت على فاجعة #انفجار_مرفأ_بيروت، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدّم لكشف الحقيقة التي طال انتظارها. آن الأوان لصدور القرار الاتهامي، وإحالة الملف إلى المجلس العدلي للمحاكمة، وكشف الجناة ومعاقبتهم.



فنحن أمام فرصة جدّية ليُكمل القضاء اللبناني عمله، ويتجاوز كل أشكال… pic.twitter.com/JUAtSLRGg7 — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 4, 2025

كتب النائب فؤاد مخزومي على إكس: "خمسة أعوام مرت على فاجعة انفجار مرفأ بيروت، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدم لكشف الحقيقة التي طال انتظارها. آن الأوان لصدور القرار الاتهامي، وإحالة الملف إلى المجلس العدلي للمحاكمة، وكشف الجناة ومعاقبتهم. فنحن أمام فرصة جدية ليكمل القضاء اللبناني عمله، ويتجاوز كل أشكال الترهيب التي مورست لمنع ظهور الحقيقة. نقف إلى جانب أهالي ضحايا وجرحى تفجير المرفأ، ونتعهد، من موقعنا النيابي، بأن نلاحق هذه القضية التي تعني بيروت وكل لبنان، حتى تحقيق العدالة."