مخزومي في 4 آب: نحن أمام فرصة جدية ليكمل القضاء اللبناني عمله... ونتعهد بأن نلاحق هذه القضية

خمسة أعوام مرّت على فاجعة #انفجار_مرفأ_بيروت، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدّم لكشف الحقيقة التي طال انتظارها. آن الأوان لصدور القرار الاتهامي، وإحالة الملف إلى المجلس العدلي للمحاكمة، وكشف الجناة ومعاقبتهم.
فنحن أمام فرصة جدّية ليُكمل القضاء اللبناني عمله، ويتجاوز كل أشكال… pic.twitter.com/JUAtSLRGg7
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 4, 2025
خمسة أعوام مرّت على فاجعة #انفجار_مرفأ_بيروت، وحتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدّم لكشف الحقيقة التي طال انتظارها. آن الأوان لصدور القرار الاتهامي، وإحالة الملف إلى المجلس العدلي للمحاكمة، وكشف الجناة ومعاقبتهم.
فنحن أمام فرصة جدّية ليُكمل القضاء اللبناني عمله، ويتجاوز كل أشكال… pic.twitter.com/JUAtSLRGg7