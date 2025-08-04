طوني فرنجية: عنا إيمان كبير إنو بيروت ما بتموت

العدالة الكاملة حق مقدّس لكل أم وخي وبيّ، ولكل بيت خسر عزيز.

خمس سنين مرقوا، وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا، لكن عنا إيمان كبير إنو بيروت ما بتموت، وبلدنا مكتبلو يكفّي ويقوم من كل وجع.

الرحمة لضحايا وشهداء انفجار المرفأ، والشفاء لكل جريح ومريض.#انفجار_مرفأ_بيروت #٤_اب pic.twitter.com/It37DNxmjB — Tony Frangieh (@TonyFrangieh) August 4, 2025

كتب النائب طوني فرنجية على "إكس" : "العدالة الكاملة حق مقدس لكل أم وخي وبي، ولكل بيت خسر عزيز. خمس سنين مرقوا، وبعدها صورة بيروت الموجوعة ما بتفارقنا، لكن عنا إيمان كبير إنو بيروت ما بتموت، وبلدنا مكتبلو يكفي ويقوم من كل وجع. الرحمة لضحايا وشهداء انفجار المرفأ، والشفاء لكل جريح ومريض".