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الحجار تفقد مقر فوج إطفاء بيروت: القضاء مستقل تمامًا والحكومة تدعم قراراته
أمن وقضاء
2025-08-04 | 03:45
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الحجار تفقد مقر فوج إطفاء بيروت: القضاء مستقل تمامًا والحكومة تدعم قراراته
تفقد وزير الداخلية احمد الحجار مقر فوج اطفاء بيروت، آملًا في "ظهور الحقيقة في انفجار المرفأ والوصول الى العدالة في أقرب وقت."
واكد ان "القضاء مستقل تمامًا والحكومة تدعم قراراته، وهناك تعاون بين جميع أجهزة الدولة."
ورأى ان "التعويض المادي غير مهم، فالمهم هو إحقاق الحق وأقول لأهالي الشهداء وجعكم هو وجعنا، وجميعنا بانتظار ظهور الحقيقة."
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