الأمن العام يضع إكليلًا على نصب شهدائه في المرفأ: دماؤهم لن تذهب سدى

أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان ممثل اللواء حسن شقير وضع إكليلًا على نصب شهداء المديرية العامة للأمن العام في مرفأ بيروت لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لانفجار المرفأ، وقالت في بيان: "في الرابع من آب عام ٢٠٢٠، اهتز ضمير لبنان بكافة أطيافه أمام كارثة انفجار مرفأ بيروت تلك الفاجعة التي أودت بحياة المئات وجرحت الآلاف ودمرت قلب العاصمة. وفي طليعة الشهداء الأبرار، سقط عدد من أبناء المديرية العامة للأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم الوطني بكل أمانة وإخلاص".



وأشارت إلى أنه "في هذه الذكرى الأليمة،يستذكر الجميع وبتقدير عميق تضحياتهم التي ستبقى حيّة في وجدان لبنان واللبنانيين. واكدت أن دماءهم ودماء كل الذين سقطوا وجرحوا ستبقى عهدًا علينا لمواصلة مسيرة الحق والعدالة، والسعي الدائم إلى كشف الحقيقة الكاملة وتحقيق العدالة الشاملة في هذه الجريمة النكراء".



وقالت : "إننا اليوم، إذ نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وننحني لذكراهم كما لذكرى سائر الذين استشهدوا، نؤكد أن دماءهم لن تذهب سدى، وأن تحقيق العدالة الشاملة والكاملة في هذه الجريمة هو حق مقدس لأرواحهم وحق لأهاليهم ولكل اللبنانيين. كما نجدد العهد بأن ذكرى شهدائنا ستبقى نبراسًا يضيء درب الحق، وأن الأمن العام سيبقى وفيًا لتضحياتهم، ثابتًا في دفاعه عن سيادة لبنان وأمن شعبه مهما بلغت التضحيات".