السفارة الفرنسية: وضع حد للإفلات من العقاب يعد أمرًا أساسيًا من أجل نهوض لبنان

بعد مرور خمس سنوات على انفجار ٤ آب، تشيد فرنسا بالجهود المبذولة لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة للضحايا وكل من أصابته هذه الفاجعة.



وكما أكّدت السلطات اللبنانية، فإن وضع حدّ للإفلات من العقاب يُعدّ أمرًا أساسيًا من أجل نهوض لبنان. فمن دون عدالة، لا قيام لدولة القانون. https://t.co/N5utHi9SdM — La France au Liban 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceLiban) August 4, 2025

كتبت السفارة الفرنسية على "إكس": "بعد مرور خمس سنوات على انفجار ٤ آب، تشيد فرنسا بالجهود المبذولة لكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة للضحايا وكل من أصابته هذه الفاجعة. وكما أكدت السلطات اللبنانية، فإن وضع حد للإفلات من العقاب يعد أمرًا أساسيًا من أجل نهوض لبنان. فمن دون عدالة، لا قيام لدولة القانون".