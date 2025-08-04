قوى الأمن تكرّم شهداء انفجار مرفأ بيروت

بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت الكارثي، ووفاءً لدماء الشهداء الذين سقطوا، وبينهم شهداء المؤسسات الأمنية، كرّمت قوى الأمن الداخلي ذكراهم في وقفة رمزية تعبّر عن الالتزام العميق بمعاني التضحية والوفاء.



فقد قام وفد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ممثّلًا المدير العام اللواء رائد عبد الله، برئاسة رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزاف مسلّم، وضم كلًا من قائد سرية بيروت الإقليمية الثالثة العقيد مصطفى كموني، وآمر فصيلة الجميزة النقيب ميشال بشارة، بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المرفأ، عربون محبة وتقدير لأرواحهم البريئة الطاهرة.