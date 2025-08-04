وزارة الداخلية: العدالة مسؤولية كل الدولة

كتبت وزارة الداخلية والبلديات على "إكس": "الوزير الحجار وضع إكليلًا من الزهر على نصب شهداء فوج إطفاء بيروت في ذكرى إنفجار 4 آب: "الرحمة لشهداء مرفأ بيروت وفوج الإطفاء. العدالة مسؤولية كل الدولة، والمسار واضح، والتعاون سيكون كاملا مع القضاء إحقاقا للحق. لا دولة من دون عدالة، ولا تبنى الدولة إن لم يكن سيف العدل فوق الجميع".

