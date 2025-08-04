إكليل من الزهر من عناصر الدفاع المدني على ضريح شهداء مرفأ بيروت

في الذكرى الخامسة لفاجعة ٤ آب، وضع عناصر من المديرية العامة للدفاع المدني إكليلًا من الزهر على ضريح شهداء مرفأ بيروت، وفاءً لتضحياتهم الخالدة وتحيةً لروح كل من سقط في ذاك اليوم المشؤوم.