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الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وعمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في قب الياس
أمن وقضاء
2025-08-04 | 07:18
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الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وعمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في قب الياس
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة شمسطار - بعلبك منزل المواطن (ع.ط.) وأوقفته لإطلاقه النار باتجاه شخص وإصابته، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.
كما دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق: جبل البداوي والنبي يوشع - المنية الضنية، مشمش - جبيل، بريتال وعرسال والتوفيقية - بعلبك، عرقة والعوينات - عكار، وأوقفت 8 مواطنين لارتكابهم جرائم عدّة منها الاتجار بالأسلحة وإطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية. كما نفّذت في منطقة قب الياس - زحلة عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين وأوقفت 19 سوريا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، بحسب ما أفادت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.
وأكد البيان أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
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