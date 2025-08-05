تعرض لاطلاق نار من قبل مجهولين... وفارق الحياة

قضى الشاب ا.ن.خ. من بلدة برج رحال بعد تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين، عند محلة طريق طورا - العباسية، حيث أصيب بطلقات عدة، استدعت نقله الى المستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وعلى الفور، باشرت مخابرات الجيش والقوى الأمنية تحقيقها في الحادث.