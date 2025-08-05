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"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الحدت وبعبدا
أمن وقضاء
2025-08-05 | 07:43
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"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الحدت وبعبدا
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي الحدت وبعبدا أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور.
وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
أخبار لبنان
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