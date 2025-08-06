إشكال في صور أدى إلى طعن 3 ضباط والجيش نفذ مداهمات بحثًا عن المعتدين

أدى اشكال خلال مباراة في كرة القدم داخل "الرست هاوس" في صور استعملت فيه الآلات الحادة الى إصابة ضابطين في الجيش وثالث في الأمن العام بجروح مختلفة في عملية طعن، نقلوا اثرها الى المستشفى، فيما فر المعتدون إلى جهة مجهولة.



وعلى الأثر، فرض الجيش طوقًا أمنيًا في محيط الاستراحة وسير قوة مؤللة إلى بلدة قانا بحثًا عن شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهم في الاعتداء، كما نفذ حملة مداهمات في الحوش وحناويه.