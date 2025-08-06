العثور على جثة شاب قضى بطلق ناري داخل منزل شقيقه في عكار العتيقة

عثر على الشاب ر. م. ر البالغ من العمر 18 عامًا جثة مصابًا بطلق ناري داخل منزل أحد أشقائه في بلدة عكار العتيقة - محلة الطويلة.



وقد نقلت الجثة إلى مستشفى السلام في القبيات، وبوشرت التحقيقات.