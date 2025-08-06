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ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

أمن وقضاء
2025-08-06 | 10:34
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ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات
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ينشط في كسروان... مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في عدد من مناطق قضاء كسروان. وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: ح. ع. (مواليد عام 1990، سوري).

وبتاريخ 25-7-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة غزير، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة من نوع "نيسان" لون أبيض، تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وبتفتيشه والسيارة، عُثر بحوزته على:

- 10 أكياس بداخلها علب مدوّن عليها $50 تحتوي على مادة الكوكايين
- 6 أكياس بداخلها علب مدوّن عليها "NET" تحتوي على مادة الكوكايين
- كيسين بداخلهما علب مدوّن عليها "$100" تحتوي على مادة باز الكوكايين
- كيس بداخله علب مدوّن عليها "VIP $100" تحتوي على مادة الكوكايين
- مبلغ مالي.

وبالتّحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المواد المخدّرة على عدد من الزبائن في مناطق عدّة ضمن قضاء كسروان.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

كسروان

مخدرات

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