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قوى الأمن تعمّم صورة مفقود من الجنسية الهندية
أمن وقضاء
2025-08-06 | 10:39
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قوى الأمن تعمّم صورة مفقود من الجنسية الهندية
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: بارديب هازورا سينغ Pardeep Hazura Singh (مواليد عام 1995، هندي الجنسية) الذي فُقِدَ بتاريخ 21-05-2025 في محلّة الوردانية - إقليم الخرّوب، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت المديرية العامة من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال على الخط السّاخن التّابع لشعبة المعلومات على الرقم: 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
مفقود
بارديب هازورا سينغ
الجنسية الهندية
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