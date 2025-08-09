الأخبار
قوى الامن: تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في بعلبك ولم تعد
2025-08-09 | 05:52
قوى الامن: تعميم صورة مفقودة غادرت منزلها في بعلبك ولم تعد
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة سهيلة أحمد العيط (مواليد العام 2001، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 15-7-2025، منزلها الكائن في محلة حي الصلح في بعلبك، ولغاية تاريخه لم تعد.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 370546- 08 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
