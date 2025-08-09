بكمين محكم... توقيف مطلوب بحرائم مخدّرات محكوم بالسجن المؤبّد

توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت حول وجود شخص مطلوب بجرام مخدّرات في محلّة مار مخايل.



وعلى الفور باشرت دوريات من المفرزة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة أوقفته بتاريخ 24-7-2025 بكمين محكم، وهو ع. ح. د. (مواليد 1989، لبناني) مطلوب بموجب مذكّرتَين بجرائم مخدّرات تقضي بسجنه مع أشغال شاقّة مؤبّدة.



بتفتيشه، ضُبط معه:



- 4 أكياس نايلون تحتوي على مادّة الكريستال

- كيس نايلون شفّاف يحتوي على مادّة باز الكوكايين

- حبوب مخدّرة



وأودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.