الجيش: استشهاد ٦ عسكريين وإصابة آخرين بجروح لدى وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة

أعلنت قيادة الجيش، أنه أثناء كشف وحدة من الجيش على مخزن للأسلحة وعملها على تفكيك محتوياته في وادي زبقين - صور، وقع انفجار داخله، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد ٦ عسكريين وإصابة آخرين بجروح.



ولفتت الى أن المتابعة جارية لتحديد أسباب الحادثة.