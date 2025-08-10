يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة المخدرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة في عدد من مناطق قضاء كسروان، مستخدمًا سيارة مستأجرة.وعلى الأثر، باشرت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى: – ع. ف. (مواليد عام 1986، لبناني).وبتاريخ 25-7-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حارة صخر، أثناء قيامه بترويج المواد المخدرة على متن سيارة من نوع "نيسان ساني" لون فضي، جرى ضبطها.وبتفتيشه والسيارة، عثر على:/116/ علبة بلاستيكية تحتوي على مادتي الكوكايين وباز الكوكايينمبلغ مالي وهاتف خلوي.وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المواد المخدرة لعدد من الزبائن في عدة مناطق ضمن قضاء كسروان.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.