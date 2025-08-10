جريمة قتل في برجا

أقدم احد الأشخاص فجر اليوم على إطلاق 9 رصاصات على مواطن في خراج بلدة برجا.



وتوارى القاتل، فيما حضرت عناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة، حيث تتم ملاحقة الفاعل.