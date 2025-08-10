وداع المجند الشهيد محمد شقير...

ودعت المؤسسة العسكرية والعائلة المجند الشهيد محمد شقير الذي قضى وخمسة من رفاقه اثناء ادائهم مهمة عسكرية في وادي زبقين في الجنوب يوم السبت. على وقع لحن الموت سار جثمان الشهيد للمرة الاخيرة بين محبيه في المستشفى العسكري في بدارو حيث ودعه رفاق السلاح بتحية، ثم نقل بعدها جثمانه بمواكبة عسكرية الى مسقط رأسه في الغبيري حيث سجي في قاعة روضة الشهيدين بين الاقارب والاحباء وكانت كلمة للعميد جورج صوفيا ممثلا كل من وزير الدفاع وقائد الجيش.