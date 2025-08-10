جثة شاب في مبنى متحف الآثار في صيدا

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في صيدا بان القوى الأمنية عثرت على جثة محمد. ك. مواليد ١٩٩٧ في مبنى متحف الاثار عند البوابة الفوقا في صيدا.



وقد نقلت الجثة الى مستشفى صيدا الحكومي بانتظار وصول الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.