بهية الحريري معزيةً قائد الجيش: حفظ الله جيشنا الوطني وحمى لبنان الحبيب

أمن وقضاء
2025-08-10 | 07:17
مشاهدات عالية
بهية الحريري معزيةً قائد الجيش: حفظ الله جيشنا الوطني وحمى لبنان الحبيب

أجرت رئيسة "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" النائبة السابقة بهية الحريري اتصالًا هاتفيًا بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزيةً بشهداء المؤسسة العسكرية الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في منطقة مجدلزون يوم أمس السبت. 

وتوجهت الحريري في بيان إلى "المؤسسة العسكرية قيادةً وضباطًا وجنودًا، وإلى ذوي الشهداء بأحر التعازي، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى".

وأكدت أن "شهداء الجيش الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن يجسدون أسمى معاني التضحية بما هو غال في سبيل ما هو أغلى"، مؤكدين أن "المؤسسة الوطنية ستبقى رمز وحدة وسيادة لبنان ودرع حمايته من كل الأخطار المحدقة به"، وتمنت أن "يتمكن الجيش الوطني من استكمال مسيرته في تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، ليعبر بلبنان إلى بر الأمان".

وقالت: "كل التضامن مع المؤسسة العسكرية وأسر الشهداء. حفظ الله جيشنا الوطني وحمى وطننا الحبيب لبنان".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الحريري

معزيةً

الجيش:

جيشنا

الوطني

لبنان

الحبيب

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-01

بهية الحريري إتصلت بهيكل مهنئة بعيد الجيش ونوهت بتضحيات المؤسسة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-09

سلام اتصل بكلّ من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّيًا باستشهاد العسكريين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-09

بهاء الحريري: الجيش هو صمام الأمان وحامي السيادة ووحدة الوطن

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-01

الحريري: وحده الجيش الضامن لأمن الحدود وحامي السيادة والإستقلال

LBCI
أمن وقضاء
08:59

الجيش: توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم عدة

LBCI
أمن وقضاء
08:26

أثناء قيامها بتنظيفه... سرقت مبلغ 36 ألف يورو من خزنة منزل في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
07:41

جثة شاب في مبنى متحف الآثار في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
07:15

حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

LBCI
حال الطقس
2025-08-09

موجة حرّ شديدة تضرب لبنان وأجواء رطبة حتى الأسبوع المقبل

LBCI
أمن وقضاء
04:24

الطاشناق عزى بشهداء الجيش

LBCI
أخبار دولية
15:35

تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بوضع حد للحرب على غزة

LBCI
أخبار دولية
13:01

حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي في شأن غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

الجيش يحقق في استشهاد عسكرييه والاحتمالات لا تزال مفتوحة

LBCI
أمن وقضاء
07:15

حريق في مستودع لمواد البناء في كفرذبيان ووقوع إصابات... هذه التفاصيل

LBCI
رياضة
07:07

المنتخب اللبناني لكرة السلة يواصل مشواره في كأس آسيا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
06:48

وداع المجند الشهيد محمد شقير...

LBCI
أخبار لبنان
04:19

الراعي من الشريط الحدودي الجنوبي: لا للحرب نعم للسلام

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مهرجانات بيبلوس تواصل إحياء لياليها الساحرة وهذه المرة مع النجم الفرنسي سليمان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

"ChatGPT-5"… جيل جديد من الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر

LBCI
حال الطقس
04:03

حر لاهب يسيطر على لبنان... 46° بقاعًا و36° جبلًا وساحلًا

LBCI
أخبار لبنان
16:32

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
أمن وقضاء
04:27

يروج المخدرات في كسروان وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود...

LBCI
أمن وقضاء
05:24

جريمة قتل في برجا

LBCI
أخبار لبنان
15:26

الكتلة الوطنية: لإعلان السفير الايراني شخصية غير مرحب بها

LBCI
أخبار لبنان
09:53

جابر من النبطية: أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة وحصرية السلاح بيدها

LBCI
أخبار لبنان
16:03

باسيل: ما حصل في مجلس الوزراء غير سيادي

