الجيش: توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم عدة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – بعبدا بتاريخ 9 / 8 /2025، السورية (ش.ح.) لإقدامها بالتاريخ نفسه على طعن السورية (ع.ن.) ما أدى إلى مقتلها.



كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقتَي البداوي والتبانة – طرابلس المواطنَين (ف.م.) و(ح.س.) لارتكابهما عدة جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.