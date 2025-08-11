أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده

أمن وقضاء
2025-08-11 | 04:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده

تمكّن ر. ف. (مواليد عام 1988 لبناني)، الموقوف بجرم قتل، من الفرار من أحد المستشفيات في طرابلس بتاريخ 30-7-2025، بينما كانت تُجرى له فحوص طبيّة، حيث قفز من الطابق الأول إلى باحة المستشفى وتوارى عن الأنظار.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها لتحديد مكان اختبائه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تبيّن أنّ شقيقه (ن. ف. مواليد عام 1978، لبناني) قد ساعده على الفرار. وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه بهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.

وبالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير في محلّة أبي سمراء. وبالتّحقيق معه، اعترف بأنّه وبناءً على اتفاق مسبق، انتظر شقيقه على متن دراجة آليّة في شارع المئتين - طرابلس ثم قام بنقله إلى محلّة أبي سمراء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

ومن خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان اختباء الموقوف الفار داخل غرفة مهجورة في بلدة أنفة، حيث عملت إحدى دوريات الشعبة على مداهمتها وتوقيفه.

وبحسب البلاغ، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

موقوف

مستشفى

طرابلس

فرار

LBCI التالي
قوى الأمن: عدد الشكاوى من حالات العنف الأسريّ
الجيش: توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم عدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-31

شعبة المعلومات القت القبض على السجين الموقوف الذي فرّ امس من المستشفى الاسلامي في طرابلس

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-18

فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يلقي القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة الإمرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص والتحقيقات جارية بغية توقيف الإمرأة

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-07

شعبة المعلومات توقف 5 متورّطين في إشكال صبرا الذي أدى إلى وفاة شخصَين

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-02

مطلوب بجرائم إطلاق نار والتسبب بقتل يقع في قبضة شعبة المعلومات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:37

دخلا منزل مواطنة عبر التسلّق وسرقا مبلغًا ماليّا ومجوهرات...

LBCI
أمن وقضاء
08:40

عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
أمن وقضاء
07:32

الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي

LBCI
أمن وقضاء
06:48

مقتل مواطن في بلدة حوش السيد علي برصاص مسلحين... إليكم تفاصيل ما حصل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-09

وزير العمل التقى السفيرين الفرنسي والإيراني

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-02

الوكالة الوطنية: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء مدينة الهرمل والبقاع الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-05

احالة مشروع قانون يرمي الى اعفاء المتضررين من الحرب من الرسوم والضرائب..

LBCI
اقتصاد
12:21

وزير الاقتصاد: الشفافية في الأسعار ووضع المعايير المرجعية أساسيان في مكافحة التضخّم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

LBCI
أخبار دولية
13:13

الجيش الاسرائيلي يعيد انتشاره جنوبا استعدادا لاحتلال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

فيما لبنان يصارع لبسط سلطة الجيش... الاحتلال يثبت مواقعه جنوبا وآخرها خلة المحافر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

انفجار وادي زبقين: التحقيقات بين فرضية التفخيخ والخطأ التقني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

كهرباء لبنان بين السياسة والانهيار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 11-8-2025

LBCI
اقتصاد
08:10

وزير المالية بحث مع رئيس الصندوق الكويتي مشاريع عدة

LBCI
أمن وقضاء
07:32

الجيش يشيّع المجند الشهيد هادي ناصر الباي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:29

"التغطية مستمرة حتى لو تم اغتيال أنس واغتيال جميع الزملاء"...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:00

جورج البركس يناشد أصحاب محطات المحروقات: للتقيد بهذه بالارشادات

LBCI
حال الطقس
02:43

موجة حرّ تضرب لبنان... الحرارة تقترب من عتبة الـ٤٠ درجة ساحلا

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة

LBCI
رياضة
13:52

منتخب لبنان لكرة السلة يتعرض لخسارة لم تكن في الحسبان في بطولة كأس آسيا..

LBCI
أمن وقضاء
04:18

فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده

LBCI
أخبار دولية
23:30

بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هذه تفاصيل حريق فقرا كفرذبيان.. والخوف من تكرار السيناريو

LBCI
أخبار لبنان
04:48

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يزور العراق ولبنان: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More