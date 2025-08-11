فرار موقوف من مستشفى في طرابلس... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه وعلى وشقيقه الذي ساعده

تمكّن ر. ف. (مواليد عام 1988 لبناني)، الموقوف بجرم قتل، من الفرار من أحد المستشفيات في طرابلس بتاريخ 30-7-2025، بينما كانت تُجرى له فحوص طبيّة، حيث قفز من الطابق الأول إلى باحة المستشفى وتوارى عن الأنظار.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها لتحديد مكان اختبائه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تبيّن أنّ شقيقه (ن. ف. مواليد عام 1978، لبناني) قد ساعده على الفرار. وقد أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجود المشتبه بهما وتوقيفهما، بالتّنسيق مع القضاء.



وبالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير في محلّة أبي سمراء. وبالتّحقيق معه، اعترف بأنّه وبناءً على اتفاق مسبق، انتظر شقيقه على متن دراجة آليّة في شارع المئتين - طرابلس ثم قام بنقله إلى محلّة أبي سمراء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



ومن خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان اختباء الموقوف الفار داخل غرفة مهجورة في بلدة أنفة، حيث عملت إحدى دوريات الشعبة على مداهمتها وتوقيفه.



وبحسب البلاغ، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.