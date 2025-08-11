قوى الأمن: عدد الشكاوى من حالات العنف الأسريّ

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ عدد الشكاوى من حالات العنف الأسريّ المبلّغ عنها على الخط الساخن 1745 لشهر تموز 2025.

وجاءت كالآتي:

عنف جسديّ: 59

عنف جنسيّ: صفر

عنف اقتصاديّ: صفر

صفة الجاني بالنسبة الى الضحية:

الزوج: 28

الاب: 23

الأخوة: 2

وشمل هذا التقرير الشهريّ عدد الاتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسديّ والجنسيّ والنفسيّ والإقتصاديّ التي تتلقاها القوى الأمنية عبر الخط الساخن 1745 والتي يُبلّغ عنها من الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، إضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.