أمن الدولة: توقيف سوري من "جبهة النصرة" في الصرفند

أوقف مكتب الزهراني في المديرية العامة لامن الدولة السوري (م. ي) في محلة الصرفند جنوب لبنان، وذلك لقتاله في صفوف جبهة النصرة الارهابية لسنوات عدة (٢٠١٦-٢٠١٩)، حيث تبين خضوعه لعدة دورات عسكرية وشرعية وقاتل في عدة محاور في ريف حلب وريف ادلب وحماه السوريين.



ودخل خلسة الى لبنان آواخر شهر حزيران من العام الحالي.



وأجري التحقيق معه، وجرى توقيفه باشراف القضاء المختص.



