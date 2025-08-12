اصابة عامل سوري بانفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في بلدة الحنية

انفجر جسم غريب من مخلفات الحرب في أحد البساتين في بلدة الحنية، أثناء قيام عامل سوري بأعمال تنظيف في المكان، مما أدى إلى إصابته بشظايا. وقد تم نقله إلى المستشفى وحالته جيدة، بحسب الوطنية للاعلام.