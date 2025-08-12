أمن الدولة تقفل مركزًا طبيًا مخالفًا في عكار وتضبط أدوية منتهية الصلاحية

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "بتاريخ ١١/٨/٢٠٢٥، ونتيجة متابعة دقيقة لقسم الاستعلام والتحقيق في مديرية عكار الإقليمية، تم ختم مركز طبي غير مرخّص في منطقة وادي الجاموس – عكار بالشمع الأحمر، عائدًا للبناني (ع. ض.)، بعد ضبط كميات من الأدوية المنتهية الصلاحية يُعاد توضيبها داخل أكياس وتُباع بتواريخ مزوّرة، إضافةً إلى ختم طبي يُستخدم بشكل غير قانوني لإصدار وصفات طبية".



وأشارت في بيان، الى أن المركز كان يمارس أعمال طبية مثل علاج الأسنان، التقطيب، والكشف النسائي، من دون ترخيص قانوني.



ولفتت الى أنه أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.