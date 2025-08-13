قائد الجيش استقبل السفيرة جزار والملحق العسكري الأميركي ومدير برامج ICMPD

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، سفيرة لبنان المعينة لدى إيطاليا كارلا جزار، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كما استقبل الملحق العسكري الأميركي في لبنان العقيد Joe Becker في زيارة وداعية.