أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

أمن وقضاء
2025-08-13 | 10:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، سيقام بتواريخ 14، 15، و16-08-2025 في مدينة جزّين، احتفالات ومهرجانات، وسيتم خلال هذه الأيام قطع الطرقات وتحويل السير داخل المدينة اعتبارا من الساعة 17:00 ولحين الانتهاء من كل يوم.

وأفادت بأنه بتاريخ 14-08-2025، سيقام قداس يليه مسيرة دينية تجوب شوارع المدينة وصولاً إلى محلة المعبور- مدخل جزين، ثم سهرة فنيّة يتخلّلها "كيرمس"، وألعاب، وأنشطة للأطفال أمام القصر البلدي.

لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

- تحويل السير المتجه من مدينة صيدا باتجاه جزين ابتداءً من محلّة ضهر الرملة بإتجاه حيطورة - محلة عين الطغرة (خلف سراي جزين الحكومي) مرورا بحيّ الشخاريب، وصولاً إلى ساحة جزين، وذلك اعتبارا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرا من تواريخ 15و16-08-2025.

- تحويل السير المتجه من بلدة كفرحونة باتجاه صيدا نحو الشارع خلف دير مار أنطونيوس في بلدة جزين، ثم إلى شارع المطاعم، وصولاً إلى المعبور - الطريق العام باتجاه مدينة صيدا، وذلك اعتبارا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرا من تواريخ 15و16-08-2025.

لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تدابير سير

جزين

السيدة العذراء

LBCI التالي
قائد الجيش استقبل السفيرة جزار والملحق العسكري الأميركي ومدير برامج ICMPD
الجيش: لعدم تداول مستندات عسكرية تتعلق بمذكرة تشكيلات وفصل لضباط وإجراء التحليلات والتأويلات حولها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-11

مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-05

تدابير سير لمدة أربعة أيام في صيدا بمناسبة إقامة مهرجان

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-09

تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-13

تدابير سير الأحد المقبل بمناسبة "رالي جزّين الثاني عشر"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:34

العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا

LBCI
أمن وقضاء
13:20

"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن

LBCI
أمن وقضاء
11:58

كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

LBCI
أمن وقضاء
11:48

5 جرحى في إشكال تطور إلى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-04-01

الجيش: إزالة سواتر ترابية وفتح طريق في بلدة العديسة - مرجعيون

LBCI
أخبار دولية
12:04

مقتل شخصين في هجوم استهدف احتفالا عسكريا في السودان

LBCI
خبر عاجل
06:30

الرئيس عون للاريجاني: الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن امن اللبنانيين جميعهم من دون أي استثناء

LBCI
أمن وقضاء
10:49

لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية

LBCI
أخبار لبنان
13:03

اليكم مقررات مجلس الوزراء...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025

LBCI
أخبار لبنان
07:51

جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:11

لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة

LBCI
أخبار دولية
05:53

وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة

LBCI
حال الطقس
03:31

كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:29

بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير

LBCI
أخبار لبنان
08:20

بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
14:20

عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان

LBCI
أخبار لبنان
01:13

وصول لاريجاني إلى مطار بيروت

LBCI
حال الطقس
03:31

كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية 13-8-2025

LBCI
أمن وقضاء
11:58

كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More