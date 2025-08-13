أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
35
o
متن
35
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
35
o
متن
35
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
أمن وقضاء
2025-08-13 | 10:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، سيقام بتواريخ 14، 15، و16-08-2025 في مدينة جزّين، احتفالات ومهرجانات، وسيتم خلال هذه الأيام قطع الطرقات وتحويل السير داخل المدينة اعتبارا من الساعة 17:00 ولحين الانتهاء من كل يوم.
وأفادت بأنه بتاريخ 14-08-2025، سيقام قداس يليه مسيرة دينية تجوب شوارع المدينة وصولاً إلى محلة المعبور- مدخل جزين، ثم سهرة فنيّة يتخلّلها "كيرمس"، وألعاب، وأنشطة للأطفال أمام القصر البلدي.
لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
- تحويل السير المتجه من مدينة صيدا باتجاه جزين ابتداءً من محلّة ضهر الرملة بإتجاه حيطورة - محلة عين الطغرة (خلف سراي جزين الحكومي) مرورا بحيّ الشخاريب، وصولاً إلى ساحة جزين، وذلك اعتبارا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرا من تواريخ 15و16-08-2025.
- تحويل السير المتجه من بلدة كفرحونة باتجاه صيدا نحو الشارع خلف دير مار أنطونيوس في بلدة جزين، ثم إلى شارع المطاعم، وصولاً إلى المعبور - الطريق العام باتجاه مدينة صيدا، وذلك اعتبارا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 1:00 فجرا من تاريخ 14-08-2025، ومن الساعة 20:00 لغاية الساعة 1:00 فجرا من تواريخ 15و16-08-2025.
لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
تدابير سير
جزين
السيدة العذراء
التالي
قائد الجيش استقبل السفيرة جزار والملحق العسكري الأميركي ومدير برامج ICMPD
الجيش: لعدم تداول مستندات عسكرية تتعلق بمذكرة تشكيلات وفصل لضباط وإجراء التحليلات والتأويلات حولها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-11
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
2025-08-11
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
0
أمن وقضاء
2025-08-05
تدابير سير لمدة أربعة أيام في صيدا بمناسبة إقامة مهرجان
أمن وقضاء
2025-08-05
تدابير سير لمدة أربعة أيام في صيدا بمناسبة إقامة مهرجان
0
أمن وقضاء
2025-06-09
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
أمن وقضاء
2025-06-09
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
0
أمن وقضاء
2025-06-13
تدابير سير الأحد المقبل بمناسبة "رالي جزّين الثاني عشر"
أمن وقضاء
2025-06-13
تدابير سير الأحد المقبل بمناسبة "رالي جزّين الثاني عشر"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
0
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
0
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
0
أمن وقضاء
11:48
5 جرحى في إشكال تطور إلى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
11:48
5 جرحى في إشكال تطور إلى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-04-01
الجيش: إزالة سواتر ترابية وفتح طريق في بلدة العديسة - مرجعيون
أمن وقضاء
2025-04-01
الجيش: إزالة سواتر ترابية وفتح طريق في بلدة العديسة - مرجعيون
0
أخبار دولية
12:04
مقتل شخصين في هجوم استهدف احتفالا عسكريا في السودان
أخبار دولية
12:04
مقتل شخصين في هجوم استهدف احتفالا عسكريا في السودان
0
خبر عاجل
06:30
الرئيس عون للاريجاني: الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن امن اللبنانيين جميعهم من دون أي استثناء
خبر عاجل
06:30
الرئيس عون للاريجاني: الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن امن اللبنانيين جميعهم من دون أي استثناء
0
أمن وقضاء
10:49
لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
أمن وقضاء
10:49
لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
0
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
0
أخبار لبنان
07:51
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
أخبار لبنان
07:51
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
أخبار لبنان
07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
0
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة
0
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
2
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
3
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
4
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
5
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
6
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
7
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
8
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More