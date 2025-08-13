5 جرحى في إشكال تطور إلى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة

سقط 5 جرحى داخل مخيم عين الحلوة إثر إشكال فردي وقع، بعد ظهر اليوم، بين شخصين من حركة "فتح" على خلفية خلاف عائلي قديم، تطور إلى تبادل لإطلاق النار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.



ويعمل المسؤولون في المخيم على تهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى طبيعتها.