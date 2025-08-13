العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا

عثر على جثة امرأة داخل منزل في منطقة الفوار - شرق صيدا.



وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان لمعرفة ملابسات الحادثة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.