العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا

أمن وقضاء
2025-08-13 | 13:34
0min
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا

عثر على جثة امرأة داخل منزل في منطقة الفوار - شرق صيدا. 

وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان لمعرفة ملابسات الحادثة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

جثة

الفوار

صيدا

