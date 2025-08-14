أخبار
تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
2025-08-14 | 06:36
تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد
صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلـي:
ستقوم إحدى الشّركات المُتعهّدة بأعمال تعبيد للطريق المُتفرّع من جسر سليم سلام من الجهة الغربيّة المؤدّي إلى جادّة صائب سلام اعتبارًا من السّاعة 20،00 من تاريخ اليوم 14-08-2025، ولغاية السّاعة 05،00 من صباح يوم الاثنين 18-08-2025.
لذلك، سيتمّ اتّخاذ تدابير السّير التالية:
- قطع وتحويل السير القادم من سليم سلام باتّجاه جادة صائب سلام – كورنيش المزرعة يمينًا، إلى مفرق مطعم TAVOLA، حيث سيتمّ قطع السير المتّجه نحو كورنيش المزرعة.
- تحويل السّير في شارع بشير جنبلاط- تقاطع طلعة يزبك، صعودًا باتّجاه جامعة LIU.
لذا يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الطّريق
المتفرّع
المؤدّي
اعتبارًا
اليوم
وحتّى
الاثنين
أعمال
تعبيد
التالي
تدابير سير لمدّة 3 أيّام على طريق "يسوع الملك" حتّى أعالي كسروان...
محاضر ضبط وهميّة... توقيف شبكة نفّذت أكثر من 150 عملية سرقة بأسلوب احتيالي في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
أمن وقضاء
2025-07-24
تدابير سير على جسر الفيدار الجمعة بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
2025-07-24
تدابير سير على جسر الفيدار الجمعة بسبب أعمال تعبيد
0
أمن وقضاء
2025-06-09
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
أمن وقضاء
2025-06-09
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
0
أمن وقضاء
2025-07-11
تدابير سير على طريق المطار القديم – المسلك الشرقي بسبب أعمال تعبيد وتأهيل
أمن وقضاء
2025-07-11
تدابير سير على طريق المطار القديم – المسلك الشرقي بسبب أعمال تعبيد وتأهيل
0
خبر عاجل
2025-07-04
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
خبر عاجل
2025-07-04
تدابير سير يومي السبت والإثنين تزامنًا مع أعمال تأهيل وتعبيد طريق المطار
0
أمن وقضاء
08:22
الجيش: توقيف عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها وأعضاء شبكة تقوم بأعمال منافية للآداب
08:22
أمن وقضاء
08:22
الجيش: توقيف عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها وأعضاء شبكة تقوم بأعمال منافية للآداب
0
أمن وقضاء
08:16
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
08:16
أمن وقضاء
08:16
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
0
أمن وقضاء
07:37
تدابير سير لمدّة 3 أيّام على طريق "يسوع الملك" حتّى أعالي كسروان...
07:37
أمن وقضاء
07:37
تدابير سير لمدّة 3 أيّام على طريق "يسوع الملك" حتّى أعالي كسروان...
0
أمن وقضاء
03:34
محاضر ضبط وهميّة... توقيف شبكة نفّذت أكثر من 150 عملية سرقة بأسلوب احتيالي في لبنان
03:34
أمن وقضاء
03:34
محاضر ضبط وهميّة... توقيف شبكة نفّذت أكثر من 150 عملية سرقة بأسلوب احتيالي في لبنان
0
فنّ
2025-08-12
النجمة العالمية مادونا تدعو البابا ليو إلى زيارة قطاع غزة "قبل فوات الأوان"
2025-08-12
فنّ
2025-08-12
النجمة العالمية مادونا تدعو البابا ليو إلى زيارة قطاع غزة "قبل فوات الأوان"
0
أخبار دولية
2025-07-27
عراقجي: تشكيل كونسورتيوم لم يكن مناسبًا لإيران
2025-07-27
أخبار دولية
2025-07-27
عراقجي: تشكيل كونسورتيوم لم يكن مناسبًا لإيران
0
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
13:03
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
0
أخبار لبنان
07:16
مرقص بحث ووفد "الجماعة الاسلامية" شؤوناً اعلامية ووطنية
07:16
أخبار لبنان
07:16
مرقص بحث ووفد "الجماعة الاسلامية" شؤوناً اعلامية ووطنية
0
رياضة
08:00
اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...
08:00
رياضة
08:00
اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...
0
أخبار لبنان
07:53
بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما
07:53
أخبار لبنان
07:53
بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما
0
أخبار لبنان
06:29
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
06:29
أخبار لبنان
06:29
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
0
أخبار لبنان
06:28
اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة
06:28
أخبار لبنان
06:28
اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة
0
أخبار لبنان
04:47
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة
04:47
أخبار لبنان
04:47
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
14:22
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
13:58
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
13:56
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
13:54
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
1
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
13:20
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
2
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
13:08
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
3
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
11:58
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
4
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
12:27
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
5
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
03:49
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
05:18
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
7
أخبار لبنان
11:32
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
11:32
أخبار لبنان
11:32
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
8
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
13:34
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
