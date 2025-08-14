أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
34
o
البقاع
40
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
34
o
متن
34
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
34
o
البقاع
40
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
34
o
متن
34
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تدابير سير لمدّة 3 أيّام على طريق "يسوع الملك" حتّى أعالي كسروان...
أمن وقضاء
2025-08-14 | 07:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تدابير سير لمدّة 3 أيّام على طريق "يسوع الملك" حتّى أعالي كسروان...
بمناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء، سيُقام بتواريخ 14 و15 و16-08-2025 ضمن نطاق سريّة جونيّة في وحدة الدّرك الإقليمي احتفالات ومهرجانات في عدد من البلدات، ما قد يؤدّي إلى زحمة سير على الطريق الممتدّة من طلعة "يسوع الملك" في ذوق مصبح، وصولًا إلى أعالي كسروان.
لذلك، سيتمّ اتّخاذ الإجراءات المُناسبة لتسهيل حركة السّير، كما سيتمّ منع مرور الشّاحنات على الطّريق المذكور اعتبارًا من السّاعة 16،00 من تاريخ اليوم.
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
لمدّة
أيّام
"يسوع
الملك"
أعالي
كسروان...
التالي
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-09
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
أمن وقضاء
2025-06-09
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
0
أمن وقضاء
2025-08-05
تدابير سير لمدة أربعة أيام في صيدا بمناسبة إقامة مهرجان
أمن وقضاء
2025-08-05
تدابير سير لمدة أربعة أيام في صيدا بمناسبة إقامة مهرجان
0
أمن وقضاء
2025-06-23
قوى الامن: تدابير سير في معوّض لمدّة 10 أيّام بسبب أعمال هدم مبنى وإزالة ركام
أمن وقضاء
2025-06-23
قوى الامن: تدابير سير في معوّض لمدّة 10 أيّام بسبب أعمال هدم مبنى وإزالة ركام
0
أمن وقضاء
10:49
لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
أمن وقضاء
10:49
لمدة 3 أيام... تدابير سير في جزين بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:22
الجيش: توقيف عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها وأعضاء شبكة تقوم بأعمال منافية للآداب
أمن وقضاء
08:22
الجيش: توقيف عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها وأعضاء شبكة تقوم بأعمال منافية للآداب
0
أمن وقضاء
08:16
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
أمن وقضاء
08:16
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
0
أمن وقضاء
06:36
تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
06:36
تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد
0
أمن وقضاء
03:34
محاضر ضبط وهميّة... توقيف شبكة نفّذت أكثر من 150 عملية سرقة بأسلوب احتيالي في لبنان
أمن وقضاء
03:34
محاضر ضبط وهميّة... توقيف شبكة نفّذت أكثر من 150 عملية سرقة بأسلوب احتيالي في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:10
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: اجتماع عقد اليوم في باريس مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر وممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الجيوش الفرنسية وممثلين عن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والموفد الاميركي الى سوريا
آخر الأخبار
08:10
مصدر دبلوماسي فرنسي للـLBCI: اجتماع عقد اليوم في باريس مع مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط آن كلير لوجاندر وممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الجيوش الفرنسية وممثلين عن القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) والموفد الاميركي الى سوريا
0
منوعات
09:15
ساندويش قلب حياتها... ما حصل مع هذه الشابة مخيف: ذهبت لتناول العشاء مع صديقاتها ثم حلّت الكارثة!
منوعات
09:15
ساندويش قلب حياتها... ما حصل مع هذه الشابة مخيف: ذهبت لتناول العشاء مع صديقاتها ثم حلّت الكارثة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-19
مرفأ بيروت منجم ذهب ومزراب للهدر والسكانرز على طريق الحل
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-19
مرفأ بيروت منجم ذهب ومزراب للهدر والسكانرز على طريق الحل
0
آخر الأخبار
2025-07-16
جورج عدوان بعد جلسة مجلس النواب: نعتبر أن السعودية دولة صديقة للبنان وليس لنا فقط إنما نحن لا نقبل بأي تدخل لا من السعودية ولا من الولايات المتحدة ولا من الغرب بأي أمر يتعلق بلبنان فالصداقة شيء والتدخل شيء آخر
آخر الأخبار
2025-07-16
جورج عدوان بعد جلسة مجلس النواب: نعتبر أن السعودية دولة صديقة للبنان وليس لنا فقط إنما نحن لا نقبل بأي تدخل لا من السعودية ولا من الولايات المتحدة ولا من الغرب بأي أمر يتعلق بلبنان فالصداقة شيء والتدخل شيء آخر
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
08:00
اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...
رياضة
08:00
اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...
0
أخبار لبنان
07:53
بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما
أخبار لبنان
07:53
بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما
0
أخبار لبنان
06:29
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
أخبار لبنان
06:29
معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة
0
أخبار لبنان
06:28
اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة
أخبار لبنان
06:28
اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة
0
أخبار لبنان
04:47
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
04:47
السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
2
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
3
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
4
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
5
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
7
أخبار لبنان
11:32
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
أخبار لبنان
11:32
مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية
8
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More