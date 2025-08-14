في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان

نفذت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية نوعية في جرود الهرمل اسفرت عن توقيف (ب ، ج) احد كبار المطلوبين بعشرات مذكرات التوقيف في جرائم الخطف والسرقة والتهريب وتجارة المخدرات، كما ان الموقوف هو احد المتهمين المتورطين بقضية خطف باسكال سليمان وقد تم اقتياده إلى احد المراكز العسكرية للتحقيق باشراف القضاء المختص.