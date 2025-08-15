حريقان في ضهر نصار على تخوم عدبل وفي ذوق الحصنية-عكار... وعمليات الإطفاء مستمرة

تشهد محافظة عكار سلسلة حرائق تنتقل من بلدة إلى أخرى، حيث اندلع اليوم حريق في منطقة ضهر نصار على تخوم بلدة عدبل أتى على عدد من الأشجار الحرجية والمثمرة، وما زالت النيران مستعرة رغم وجود آليات إطفاء وعناصر من الدفاع المدني في الموقع، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وفي موازاة ذلك، يستعر الحريق الأكبر في منطقة ذوق الحصنية - عكار، حيث يبذل الأهالي جهودًا كبيرة لمكافحته، مطالبين بضرورة تدخل الطوافات للمساهمة في عمليات الإطفاء.