غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: شيماء راتب اليخني (من مواليد عام 2009، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها في بلدة مجدليا قضاء زغرتا إلى جهةٍ مجهولة، بتاريخ 14-8-2025، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية العامة من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 06660015 للإدلاء بما لديهم من معلومات.