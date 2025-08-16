بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل

توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المواد المخدرة في مناطق عدة من محافظة جبل لبنان، وخصوصا في منطقة المتن.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المشتبه به وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هويّته، ويُدعى: م. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۷، سوري الجنسية).



وبتاريخ 11-8-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات، في محلّة سن الفيل، على متن دراجة نارية نوع جي آر لون أسود، تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشه والدراجة، تمّ ضبط ما يلي:



- ١٠ أكياس نايلون بداخل كلّ كيس كبسولة مدون عليها VIP تحتوي على مادة الكوكايين.

- 5 أكياس نايلون بداخل كل كيس علبة تحتوي على مادة الباز.

- مبلغ مالي وهاتفه الخلوي.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على عدد من الزبائن في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان على متن الدراجة المضبوطة.



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المقتضى القانوني أجري بحقّ الموقوف وأودع والمضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختص.