خروج وليام نون بعد تحقيق في قصر العدل على خلفية دعوى "إثارة النعرات وخرق قانون مقاطعة إسرائيل"

أمن وقضاء
2025-08-19 | 08:10
خروج وليام نون بعد تحقيق في قصر العدل على خلفية دعوى &quot;إثارة النعرات وخرق قانون مقاطعة إسرائيل&quot;
خروج وليام نون بعد تحقيق في قصر العدل على خلفية دعوى "إثارة النعرات وخرق قانون مقاطعة إسرائيل"

أنهى وليام نون التحقيق معه في قصر العدل، بعد استدعائه على خلفية دعوى قضائية تتعلق بـ"إثارة النعرات الطائفية وخرق قانون مقاطعة إسرائيل".

واستمر التحقيق قرابة ساعتين، خرج بعدها نون بسند إقامة، دون أن يطلب منه التوقيع على أي تعهد، وفق ما أفاد أهالي ضحايا انفجار المرفأ في بيان.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

وليام

تحقيق

العدل

خلفية

"إثارة

النعرات

قانون

مقاطعة

إسرائيل"

