الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تأليف عصابات للإتجار بالأسلحة وسرقة الدراجات النارية

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش 7 أشخاص وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنين (ج.ش.) و(ز.ع.) و(م.ا.) و(ج.ع.) في منطقة بشامون – عاليه، لتأليفهم عصابة للاتجار بالأسلحة الحربية، وإطلاقهم النار، وتعاطيهم المخدرات وترويجها. وضبط في حوزتهم مسدس حربي وكمية من المخدرات.

- توقيف المواطن (ز.ح.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية لتأليفه عصابة لسرقة الدراجات النارية، وإطلاقه النار، وتهديده المواطنين، وتعاطيه المخدرات وترويجها. وضبط في حوزته سلاح حربي.

- توقيف المواطن (و.ع.) والسوري (ف.ع.) في منطقة غزير – كسروان لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها. وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.