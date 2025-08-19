أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
31
o
متن
31
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تأليف عصابات للإتجار بالأسلحة وسرقة الدراجات النارية
أمن وقضاء
2025-08-19 | 08:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تأليف عصابات للإتجار بالأسلحة وسرقة الدراجات النارية
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش 7 أشخاص وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنين (ج.ش.) و(ز.ع.) و(م.ا.) و(ج.ع.) في منطقة بشامون – عاليه، لتأليفهم عصابة للاتجار بالأسلحة الحربية، وإطلاقهم النار، وتعاطيهم المخدرات وترويجها. وضبط في حوزتهم مسدس حربي وكمية من المخدرات.
- توقيف المواطن (ز.ح.) في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية لتأليفه عصابة لسرقة الدراجات النارية، وإطلاقه النار، وتهديده المواطنين، وتعاطيه المخدرات وترويجها. وضبط في حوزته سلاح حربي.
- توقيف المواطن (و.ع.) والسوري (ف.ع.) في منطقة غزير – كسروان لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها. وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
توقيف
أشخاص
لارتكابهم
جرائم
مختلفة
تأليف
عصابات
للإتجار
بالأسلحة
وسرقة
الدراجات
النارية
خروج وليام نون بعد تحقيق في قصر العدل على خلفية دعوى "إثارة النعرات وخرق قانون مقاطعة إسرائيل"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-14
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار والتهريب
أمن وقضاء
2025-06-14
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار والتهريب
0
أمن وقضاء
2025-06-26
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وضبط أسلحة حربية
أمن وقضاء
2025-06-26
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وضبط أسلحة حربية
0
أمن وقضاء
2025-06-15
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2025-06-15
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
0
أمن وقضاء
2025-08-04
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وعمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في قب الياس
أمن وقضاء
2025-08-04
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وعمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في قب الياس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:10
خروج وليام نون بعد تحقيق في قصر العدل على خلفية دعوى "إثارة النعرات وخرق قانون مقاطعة إسرائيل"
أمن وقضاء
08:10
خروج وليام نون بعد تحقيق في قصر العدل على خلفية دعوى "إثارة النعرات وخرق قانون مقاطعة إسرائيل"
0
أمن وقضاء
06:43
أمن الدولة: توقيف شخص بجرمَي الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال
أمن وقضاء
06:43
أمن الدولة: توقيف شخص بجرمَي الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال
0
أمن وقضاء
06:40
الإطاحة بشبكة احتيال من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وقوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة
أمن وقضاء
06:40
الإطاحة بشبكة احتيال من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وقوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-08-18
محادثات باراك وأورتاغوس... اللقاء الأصعب مع بري (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
2025-08-18
محادثات باراك وأورتاغوس... اللقاء الأصعب مع بري (الأنباء الكويتية)
0
صحة وتغذية
15:00
إضافة هذا المكون الغذائي إلى قهوتكم يعيق عملية فقدان الوزن... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
15:00
إضافة هذا المكون الغذائي إلى قهوتكم يعيق عملية فقدان الوزن... إليكم التفاصيل!
0
أخبار دولية
2025-08-12
أوكرانيا: قصف مستودع للطائرات المسيرة الهجومية في روسيا
أخبار دولية
2025-08-12
أوكرانيا: قصف مستودع للطائرات المسيرة الهجومية في روسيا
0
آخر الأخبار
06:16
المتحدث باسم الخارجية القطرية: اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه حماس "يكاد يتطابق" مع اقتراح ويتكوف
آخر الأخبار
06:16
المتحدث باسم الخارجية القطرية: اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه حماس "يكاد يتطابق" مع اقتراح ويتكوف
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:40
معلومات للـLBCI: عملية خاصة لمخابرات الجيش… توقيف مطلوبين من المجموعات المتشدّدة في عين الحلوة
تقارير نشرة الاخبار
07:40
معلومات للـLBCI: عملية خاصة لمخابرات الجيش… توقيف مطلوبين من المجموعات المتشدّدة في عين الحلوة
0
أخبار لبنان
07:28
وزير الاقتصاد في مرفا بيروت والمطار مواكبًا المكننة
أخبار لبنان
07:28
وزير الاقتصاد في مرفا بيروت والمطار مواكبًا المكننة
0
أخبار دولية
06:47
المتحدثة باسم الخارجية الصينية: بيكين ليست طرفًا في النزاع في اوكرانيا
أخبار دولية
06:47
المتحدثة باسم الخارجية الصينية: بيكين ليست طرفًا في النزاع في اوكرانيا
0
أخبار دولية
06:35
لافروف: موسكو لا ترفض أي صيغة من صيغ العمل في شأن التسوية الاوكرانية
أخبار دولية
06:35
لافروف: موسكو لا ترفض أي صيغة من صيغ العمل في شأن التسوية الاوكرانية
0
أخبار دولية
06:31
وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة
أخبار دولية
06:31
وزارة الخارجية القطرية: الاقتراح الذي وافقت عليه "حماس" يكاد يتطابق مع خطة سابقة
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية
أخبار دولية
15:50
ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
2
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
3
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
4
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
5
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
6
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
7
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
8
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
أخبار دولية
14:11
إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More