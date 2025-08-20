تعميم صورة سيّدة تعرّضت لحادث دهس في ذوق مصبح...

تعرّضت امرأة لحادث دهس في تمام السّاعة 5،00 من تاريخ 19-08-2025 في محلة ذوق مصبح، من قبل شاحنة صهريج أثناء نومها على جانب الطريق العام تحت جسر يسوع الملك، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وهي في العقد الثالث من العمر، حنطية البشرة، ترتدي ثياب سوداء عبارة عن سروال قصير وقميص.



علمًا أنها كانت تتواجد بصورة مستمرّة قرب الجسر المذكور، وقد نُقِلَت جثتها إلى برّاد مستشفى البوار الحكومي، وليس بحوزتها أيّ مستند يُعرّف عنها.



وعممت المديريّة العامّة صورتها، وتطلب من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بفصيلة ذوق مصبح في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 233012 – 09 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.