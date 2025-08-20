تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة سلمى محمد بابلي (مواليد عام 2006، سورية الجنسية)، التي غادرت بتاريخ 18-08-2025 منزل ذويها الكائن في محلة أنفه إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



ويُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الهري في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 541481-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.