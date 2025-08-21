أمن الدولة تضبط 950 صنفًا من الأدوية المهربة داخل صيدليتين بيطريتين في البقاع

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه"استكمالًا لجهودها في ضبط عمليات التهريب، تمكنت دورية من مديرية البقاع الإقليمية بتاريخ 08/08/2025، وفي حضور مندوب من وزارة الزراعة، من ختم صيدليتين بيطريتين بالشمع الأحمر في بلدتي غزة والمرج - البقاع الغربي، تعودان للطبيب البيطري (ع.س.)، لقيامهما ببيع أدوية مهربة.



وقد تم ضبط نحو 950 صنفًا من الأدوية البيطرية المهربة ذات منشأ سوري داخل الصيدليتين، حيث جرى تسليمها إلى وزارة الزراعة وفق الأصول.



وأجري المقتضى القانوني في حق الطبيب البيطري بناءً على إشارة القضاء المختص".