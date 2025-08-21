جريمة تهز بلدة مجدليا-زغرتا... طعنت زوجها داخل منزلهما

في جريمة مأساوية هزت بلدة مجدليا – قضاء زغرتا، أقدمت سيدة على طعن زوجها داخل منزلهما، ما أدى إلى وفاته بعد أيام من معاناته من جراحه.



وبحسب المعلومات، فإن المدعو س. س. فارق الحياة صباح اليوم الخميس في المستشفى الإسلامي – طرابلس، متأثرًا بالطعنات التي تلقاها من زوجته "د.ع"، على خلفية خلاف عائلي تطور بشكل مفاجىء إلى جريمة دامية.